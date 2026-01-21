UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Sporting CP deplasmanında Luis Suarez'in son dakikadaki golüyle yıkıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri 74. ve 90. dakikalarda Luis Suarez attı. Uruguaylı golcü, özellikle uzatma anlarında bulduğu golle PSG'ye büyük şok yaşattı.
Paris Saint-Germain'in tek golünü 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti. Ancak bu gol, Fransız ekibine puan için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından PSG 13 puanda kaldı. Sporting CP ise puanını 13'e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında PSG, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Sporting CP, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak.
Son Dakika › Spor › Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?