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Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor - Son Dakika
BBC

Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor

15.11.2021 18:10
Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor

Hollanda Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Luis van Gaal'ın, Pazar akşamı antrenmandan sonra otele dönerken düşerek kalçasını kırdığı açıklandı.

Hollanda Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Luis van Gaal'ın, Pazar akşamı antrenmandan sonra otele dönerken düşerek kalçasını kırdığı açıklandı.

70 yaşındaki tecrübeli teknik adam buna karşın, Salı akşamı Rotterdam'da Norveç ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçında takımın başında yer almak istiyor.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) yönetimi, çalışmalarını koltuk değneği ve tekerlekli sandalye ile sürdüren van Gaal'ın durumu için özel çözüm arıyor.

Van Gaal, son antrenmanı Pazartesi günü erken saatlerde yardımcı antrenör Henk Fraser'ın kullandığı bir golf aracından izledi.

"Portakallar", son hazırlık antrenmanı diğer yardımcı antrenör Dany Blind yönetiminde gerçekleştirdi.

Kalçasının üzerine düşen van Gaal'ın hastanede yapılan muayenesinde kırık tespit edildi ancak ameliyata gerek olmadığı belirtildi. Hollandalı çalıştırıcı, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye sayesinde yeniden milli takım kampına döndü.

'Çok acı çekiyorum'

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü, Norveç maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Evet çok acı çekiyorum. Pelvisimin her hareketi çok fazla ağrıya neden oluyor. Bu yüzden tekerlekli sandalyedeyim. Fiziksel olarak iyi değil ama beynim hala çalışıyor. İşimi yapabilirim" dedi.

Hollanda, yarın akşam Norveç karşısında tarihindeki en önemli maçlarından birine çıkacak.

Dünya Kupası G Grubu'nda lider durumda olan Portakallar, sahadan puanla ayrılması durumunda Katar'daki finallere doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Ancak Hollanda'nın Norveç'e yenilmesi ve Türkiye'nin Podgorica'da Karadağ karşısında galip gelmesi halinde, grup lideri olacak olan Ay-Yıldızlılar, doğrudan Dünya Kupası finallerine katılacak.

Grup 2.'liğine yükselen Norveç ise, play-off oynama hakkı elde edecek. Bu nedenle van Gaal, yarın akşam Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak maçta takımının başında olmak istiyor.

Ama bunun nasıl olacağı belli değil. Ayakta durmakta zorlanan van Gaal'ın tekerlekli sandalyeyle sahaya çıkabilmesi için hazırlık yapılıyor.

Van Gaal, 2012 yılında bir kalça ameliyatı geçirmiş ve yapay kalça takılmıştı.

Yapay kalça birkaç kez yerinden çıktığı için daha sonra ikinci bir operasyon yapılmıştı.

Hollanda Milli Takımı Kaptanı Virgil van Dijk, van Gaal'ın düşerek kalçasını kırmasını "Çok talihsiz bir olay" diye değerlendirdi.

Van Dijk, "Kampta hala bizimle olduğu için çok mutluyuz. Bu bize ekstra bir güç vermeli. Antrenman sırasında arabadaydı. Etrafında toplandık ve dikkatlice dinledik. Fiziksel olarak iyi olmasa da, zihinsel olarak Dünya Kupası için hazır ve bu bizim için de geçerli" diye konuştu.

Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor
Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor

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Son Dakika Spor Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor - Son Dakika Spor

BBC

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SON DAKİKA: Luis van Gaal kalçasını kırdı, Hollanda-Norveç maçında sahada olması için çözüm aranıyor - Son Dakika
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