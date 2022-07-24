Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Luiz Gustavo, All Nassr yolunda - Son Dakika

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