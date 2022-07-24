Luiz Gustavo, All Nassr yolunda - Son Dakika
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Luiz Gustavo, All Nassr yolunda

24.07.2022 09:26
Luiz Gustavo, All Nassr yolunda

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir." denildi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonu başında Fransa ekibi Olimpik Marsilya'dan transfer edilmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luiz Gustavo, All Nassr yolunda - Son Dakika

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