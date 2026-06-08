Lukaku, Dünya Kupası Kadrosunda - Son Dakika
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Lukaku, Dünya Kupası Kadrosunda

Lukaku, Dünya Kupası Kadrosunda
08.06.2026 10:57
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Romelu Lukaku, formda olmamasına rağmen Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Romelu Lukaku, teknik direktör Rudi Garcia'nın "formda olmadığı" yönündeki değerlendirmesine rağmen Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Lukaku, 124 milli maçta attığı 89 golle Belçika'da tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda ve en son geçen Haziran ayında Galler'e karşı forma giydi.

Ancak 33 yaşındaki Napoli forveti, 2025-26 sezonunda sadece yedi kez yedek olarak oyuna girerek toplam 69 dakika sahada kaldı ve son iki ay hamstring sakatlığı yaşadı.

Garcia, "Romelu iyileşti, ancak formda değil ve maçlara ilk 11'de başlayabileceğinden emin değilim. Yine de o bizim en iyi forvetimiz ve tüm zamanların en golcü oyuncusu. Onu tam formuna kavuşturmak için beş haftamız var, böylece yavaş yavaş takıma yardımcı olabilir" dedi.

Eski Chelsea, Manchester United ve Everton oyuncusu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne ve Axel Witsel ile birlikte dördüncü Dünya Kupası'nda oynama şansı yakaladı.

Garcia, bu hafta Belçika milli takımına bağlılık yemini eden Lille'den Matias Fernandez-Pardo'yu yedek olarak kadroya dahil etti.

Brüksel'de İtalyan ve İspanyol ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki forvet, genç yaşlarda Belçika forması giydi; ancak 2025'te İspanya'ya geçiş yapsa da bu ülke için hiçbir maça çıkmadı.

Fernandez-Pardo, bu sezon Juventus'ta düzenli olarak forma giyemeyen Lois Openda'nın yerine kadroya seçilirken, Sporting'in savunma oyuncusu Zeno Debast ise antrenmanda sakatlık geçirmesine rağmen kadroda yer aldı.

Belçika, G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak ve maçlar ABD ve Kanada'da oynanacak.

Belçika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Orta saha: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Forvetler: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Lukaku, Dünya Kupası Kadrosunda - Son Dakika

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