Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynanan karşılaşmanın ardından 33 yaşında Belçika Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu. Belçika'nın önde gelen gazetelerinden HLN, tecrübeli futbolcunun veda kararının arka planına dair dikkat çeken detayları gündeme taşıdı.

KARARINI MAÇ ÖNCESİ VERDİ, HOCASI BİLMİYORDU

İddialara göre; Lukaku, milli takımı bırakma kararını İtalya maçı oynanmadan önce netleştirdi. Mücadelenin ardından soyunma odasında söz alan 33 yaşındaki forvet, teknik direktör Mark van Bommel ve teknik heyetin odada bulunmadığı sırada 25 takım arkadaşının önünde veda kararını açıkladı. Van Bommel'in bu gelişmeden daha sonra haberdar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ KRİZ

2026 Dünya Kupası'nda yedek kulübesinde kalmasının ardından takımda daha fazla sorumluluk almayı bekleyen Lukaku'nun, Türkiye ile oynanan karşılaşmada da ilk 11'de düşünülmediğini öğrenmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Haberdeki iddiaya göre; Yeniden ikincil bir rolde kalacağını anlayan deneyimli oyuncu, teknik heyetten açıklama istemek yerine kalçasındaki ağrıları gerekçe göstererek takımla seyahat etmedi. Antrenmanlara herhangi bir kısıtlama olmadan katılmasına ve oynamaya elverişli olmasına rağmen Belçika'da kalmayı tercih eden Lukaku'nun, veda kararını tam da bu süreçte olgunlaştırdığı öne sürüldü.

İTALYA MAÇINDA OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Gerginliğin İtalya maçında da sürdüğü iddia edildi. Karşılaşma esnasında oyuna girmesi istenen Lukaku'nun bu talebi geri çevirdiği ve kendi yerine Hugo Cuypers'in sahaya sürülmesini önerdiği aktarıldı. Maç sonu basın toplantısında durumu "ortak bir karar" olarak nitelendiren teknik direktör Mark van Bommel'in, o anlarda oyuncusunun milli takımı bırakma kararından henüz haberdar olmadığı vurgulandı. Ortaya atılan bu iddia kısa süre içerisinde Belçika'da geniş yankı uyandırdı.

TARİHE GEÇEN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Romelu Lukaku, milli formayla çıktığı 135 maçta 94 gol atarak ulaşılması güç bir rekora imza attı.