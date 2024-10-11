Spor

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, aktif futbol kariyerini noktaladı.

KARİYERİNİ NOKTALADI

39 yaşındaki Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ve futbola altyapısından yetiştiği Köln'ün organize ettiği jübile maçında kariyerine veda etti. Karşılaşmaya Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln forması giydi.