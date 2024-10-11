Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, aktif futbol kariyerini noktaladı.
39 yaşındaki Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ve futbola altyapısından yetiştiği Köln'ün organize ettiği jübile maçında kariyerine veda etti. Karşılaşmaya Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln forması giydi.
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