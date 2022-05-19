Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı - Son Dakika
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Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

19.05.2022 12:39
Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 11 Haziran Cumartesi günü 21.45'te Lüksemburg Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışının 1 gün süreceği ve uygulamadan son 1 yıl içinde Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

Karşılaşmanın genel bilet satışının ise yarın 11.00'de başlayacağı aktarıldı.

Müsabakanın misafir tribün fiyatları kale arkası 400 lira ve doğu tribün 750 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Lüksemburg, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı - Son Dakika


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