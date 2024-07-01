Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, Sırbistan'da düzenlenen U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 49 kilogramda altın madalya kazandı. Aktaş, yarı finalde Azerbaycanlı rakibini 4-3 yenerek finale yükseldi ve finalde Macar rakibini 4-0 yenerek şampiyon oldu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, müsabakayı Aktaş'ın ailesiyle birlikte izledi ve başarılarının devamını diledi.

01.07.2024 14:59
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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde yer alan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'da 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonasında, kadınlar 49 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, altın madalyaya ulaştı. Aktaş yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Esra Mamadlı'yı kıyasıya mücadele sonucu ile 4-3 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Macar rakibi Szonja Nemeth'i net bir skorla 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan genç sporcu, başarısıyla adını tüm Avrupa'ya duyurdu.

Vali Ekici, ailesiyle birlikte izledi

Nil Aktaş'ın final mücadelesini ise Kırklareli Valisi Birol Ekici Aktaş ailesi ile birlikte izledi. Vali Birol Ekici, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonasında 49 kilogramda Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş'ı ve ailesini tebrik ederim. Sporcumuzun başarılarının devamını dilerim" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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