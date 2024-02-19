Lüleburgazlı Sporcu Nil Aktaş, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Lüleburgazlı Sporcu Nil Aktaş, Türkiye Şampiyonu Oldu

Lüleburgazlı Sporcu Nil Aktaş, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kırklareli'ni temsilen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, Afyon'da düzenlenen müsabakalarda 49 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

19.02.2024 15:18
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Afyon Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen, Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na Kırklareli ilini temsilen katılan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, Afyon Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda yapıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda, güçlü rakiplerini geride bırakan Lüleburgazlı genç sporcu Nil Aktaş, müsabakalardaki performansıyla 49 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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