Lundstram: Adaptasyon Sürecimiz Başarıyla İlerliyor - Son Dakika
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Lundstram: Adaptasyon Sürecimiz Başarıyla İlerliyor

Lundstram: Adaptasyon Sürecimiz Başarıyla İlerliyor

Trabzonspor'un John Lundstram, takım adaptasyonunun arttığını ve özgüven kazandıklarını belirtti.

21.01.2025 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Lundstram, adaptasyon süreci tamamlandıkça takım olarak daha iyiye gittiklerini söyledi.

Lundstram, karşılaşmanın ardından Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında hem gol attığı hem de 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.

Takımın iyi gidişini görmekten de mutlu olduğunu ifade eden Lundstram, "Hafta hafta takımımız daha iyiye gidiyor, daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı bizim, bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama şu an özgüven kazandıkça takım kalitesini gösteriyor bu da beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Lundstram, Şenol Güneş'in kendisini stoper pozisyonunda tercih etmesinden ötürü bir problem yaşamadığına değinerek, "Çok büyük bir sorun değil benim adıma çünkü daha önce oynadığım bir pozisyon stoper pozisyonu. Hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum." diye konuştu.

İngiliz orta saha oyuncusu, adaptasyon sürecinin ilk geldiği zamanda kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık dışına ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum ben de. Dolayısıyla birçok yeni oyuncu, yeni bir ülkedesiniz. Adapte olmak biraz zaman alıyor. Ben de isterdim bunun daha çabuk ve kısa zamanda bitmesini ama tabii ki bir zaman gerekiyor bu süreci de tamamlamak için. Adaptasyon da tamamlandıkça takım daha da iyiye gidiyor, bireysel olarak da herkes çok daha iyi kalitesini gösteriyor."

Trabzonspor'un son iki maçında defans oyuncularının gol katkısı verdiği hatırlatılan Lundstram, "Tabii ki daha fazla gol atmak isteriz, her maçta gole katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncularının gol katkısında bulunması çok sık görülen bir durum değil. Önemli olan şey takım kazanırken herkesin katkıda bulunması ama aslında savunma oyuncularının katkısıyla takım maç kazandığında bu değişik bir durum oluşturuyor. Çünkü her zaman Simon Banza'nın gol atamayacağı durumlar da olacak ve bizim katkı vermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lundstram: Adaptasyon Sürecimiz Başarıyla İlerliyor - Son Dakika

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