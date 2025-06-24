Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü

Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
24.06.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.

Fransa ve Avrupa futbolunun önemli takımlarından biri olan Lyon, sarsıcı bir haberle yıkıldı.

LYON KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası alan Lyon, yaşanan yeni bir gelişmenin ardından Ligue 2'ye düşürüldü. Fransa Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıklayarak Fransız ekibinin küme düşürüldüğü duyurdu.

LİGUE 2'DE MÜCADELE EDECEK

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon'un küme düşme kararına itiraz edeceği belirtildi. İtirazın sonuç vermemesi durumunda Lyon, ikinci ligde mücadele edecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda ligde 57 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

Futbol, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Candan:
    ya bakan falan araya sokacak siyasi falan yok mu.. nasıl olur.. böyle adalet mi olur.. herkese eşit.. inanılmaz.. Lyon belediye başkanı falan .. pardon orası orta Doğu değil demi 19 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ. TÜRKİYE'DE DE DE DENETİM OLSA KULÜPLERİN PARALARINI HEBA EDEN YÖNETİCİLERDEN KURTULURDUK 19 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Olimpik lyon değil mi o? 5 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bizde şike yapip da degil kume dusme birde ustune odullendirenler var ,adamlar gozunun yasina bakmiyor kim olursa olsun 10 1 Yanıtla
  • side meister optik semih:
    Bizim reisi arayın kredi cıkartır size 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
20:27
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:53:29. #7.11#
SON DAKİKA: Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.