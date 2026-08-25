Lyon Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor
Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile rövanş maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Olimpik Lyon, son antrenmanını gerçekleştirdi.
Olimpik Lyon Tesisleri'nde teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Olimpik Lyon ile Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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