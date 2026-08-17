Lyon Teknik Direktörü Fonseca ve Niakhate'nin Açıklamaları Canlı Yayında
DHA FEED 2'den Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve Moussa Niakhate'nin açıklamalarını takip edin.
Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve Moussa Niakhate'nin açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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