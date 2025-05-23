Bu sezon 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da, gelecek sezon için kadro çalışmaları kapsamında iç transfer dönemi de başladı.
Galatasaray'da kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün için sözleşme yenileme çalışmaları hız kazandı. Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı ekipte 3.2 Milyon Euro kazanacağı sözleşmeyi bir kaç gün içinde imzalayacak.
Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Yunus Akgün, bu sezon toplamda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor - Son Dakika
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