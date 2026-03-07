Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Paris'te bir otelden çıkarken yaşanan bir olayla gündeme geldi. Fransız futbolcunun bir hayranına verdiği tepki sosyal medyada tartışma yarattı.
Paris'te bir otelden ayrıldığı sırada Mbappe'nin yanına yaklaşan bir hayranı, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak o an yaşanan kısa gerginlikte Mbappe'nin hayranını ittiği görüldü.
O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar Mbappe'nin davranışını eleştirirken, bazıları ise yoğun kalabalık ve güvenlik nedeniyle böyle bir tepki vermiş olabileceğini savundu.
