Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti

07.03.2026 15:01  Güncelleme: 15:03
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Paris'te bir otelden çıkarken fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını ittiği anlar büyük tepki çekti.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Paris'te bir otelden çıkarken yaşanan bir olayla gündeme geldi. Fransız futbolcunun bir hayranına verdiği tepki sosyal medyada tartışma yarattı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANINI İTTİRDİ

Paris'te bir otelden ayrıldığı sırada Mbappe'nin yanına yaklaşan bir hayranı, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak o an yaşanan kısa gerginlikte Mbappe'nin hayranını ittiği görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar Mbappe'nin davranışını eleştirirken, bazıları ise yoğun kalabalık ve güvenlik nedeniyle böyle bir tepki vermiş olabileceğini savundu.

