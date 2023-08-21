Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var - Son Dakika

Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:38

Süper Lig'in 2'inci haftasında sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, ''Yönetim istifa'' şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepki gösterdiler.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.

MAÇ 1-1 OLUNCA ÇILDIRDILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.

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Son Dakika Spor Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var - Son Dakika


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00:38 Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var
00:25 Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var
00:03 Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
23:56 Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı
23:50 Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
23:43 Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı
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SON DAKİKA: Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var - Son Dakika
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