Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Spor › Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var - Son Dakika