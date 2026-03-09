Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu

09.03.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alexis Mac Allister, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi hedefleri ve takım uyumu hakkında konuştu.

LIVERPOOLLU futbolcu Alexis Mac Allister, Şampiyonlar Ligi bizim bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Liverpool'un orta sahadaki yıldız oyuncusu Alexis Mac Allister, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

'ONA BÜYÜK BİR SAYGIM VAR'

Sarı-kırmızılı takımda kendini zorlayacak oyuncu olarak Torreira'yı gösteren Mac Allister, "İlla zorlanacağım bir oyuncu seçecek olsaydım Torreira'yı seçerdim. Güney Amerikalı bir oyuncu olarak nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Ona büyük bir saygım var" diye konuştu.

'ONUNLA BERABER OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Dominik Szoboszlai ile saha içindeki uyumunu değerlendiren Mac Allister, "Bence takım arkadaşımın oynadığı mevkiden daha önemlisi kendisini rahat hissetmesi. Kendini rahat hissettiği yerde oynaması. Farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım içerisinde iyi ve başarılı bir oyuncu" dedi.

'İKİNCİ KEZ KAZANMAK DA ÇOK GÜZEL OLURDU'

Bu sezon için hedeflerini açıklayan Arjantinli futbolcu, "Kesinlikle aklımda olan bir şey bu. Şu an yine Dünya Kupası yılındayız zaten. İkinci kez kazanmak da çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'SALAH'TAN EN İYİ PERFORMANSI ALMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Bu sezonun kendileri için önemli ve zorlu bir sezon olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti, biz takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruluyor
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:30:15. #7.12#
SON DAKİKA: Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.