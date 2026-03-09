Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu

LIVERPOOLLU futbolcu Alexis Mac Allister, Şampiyonlar Ligi bizim bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Liverpool'un orta sahadaki yıldız oyuncusu Alexis Mac Allister, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

'ONA BÜYÜK BİR SAYGIM VAR'

Sarı-kırmızılı takımda kendini zorlayacak oyuncu olarak Torreira'yı gösteren Mac Allister, "İlla zorlanacağım bir oyuncu seçecek olsaydım Torreira'yı seçerdim. Güney Amerikalı bir oyuncu olarak nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Ona büyük bir saygım var" diye konuştu.

'ONUNLA BERABER OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Dominik Szoboszlai ile saha içindeki uyumunu değerlendiren Mac Allister, "Bence takım arkadaşımın oynadığı mevkiden daha önemlisi kendisini rahat hissetmesi. Kendini rahat hissettiği yerde oynaması. Farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım içerisinde iyi ve başarılı bir oyuncu" dedi.

'İKİNCİ KEZ KAZANMAK DA ÇOK GÜZEL OLURDU'

Bu sezon için hedeflerini açıklayan Arjantinli futbolcu, "Kesinlikle aklımda olan bir şey bu. Şu an yine Dünya Kupası yılındayız zaten. İkinci kez kazanmak da çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'SALAH'TAN EN İYİ PERFORMANSI ALMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Bu sezonun kendileri için önemli ve zorlu bir sezon olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti, biz takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.