TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirmişti. Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan Arıkan, bir hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Hastane çıkışı, TRT Spor'a konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.
Son Dakika › Spor › Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber - Son Dakika
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