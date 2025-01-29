Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber - Son Dakika
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Spor

Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber

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Maç anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu olan Arıkan, taraftarların gösterdiği sevgiye teşekkür etti.

29.01.2025 14:28  Güncelleme: 14:41
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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü- Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirmişti. Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİ

Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan Arıkan, bir hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Hastane çıkışı, TRT Spor'a konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.

Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan\'dan yeni haber

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Son Dakika Spor Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Servet Cakici:
    Allah sağlığınızı sıhhatinize versin çok geçmiş olsun kardeşim 45 0 Yanıtla
  • Su Ya:
    riRabb'imin Şifası ve Merhameti Her Daim Ocağında Olsun Güzel İnsan..... 30 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    gecmiş olsun,erdoğan arıkan,allah sağlık sıhhat versin,en kısa surede tekrar ekranlarda seni ve sesini görmek ve duymak istiyoruz 26 0 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    geçmiş olsun 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Erdoğan amca sen bize lazımsın bizimle gal geçmiş olsun 15 0 Yanıtla
  • Taner Uluel:
    güzel insan çok çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum?? 14 0 Yanıtla
  • hakan cilingir:
    çok gecmiş olsun sayın ARIKAN 13 0 Yanıtla
  • hakan cilingir:
    cok gecmis olsun sayın arıkan 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber - Son Dakika
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