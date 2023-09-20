UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi rakip takım kalecisine yoğun şekilde ıslık sesiyle tepki gösterdi.
Konuk takım Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.
Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi. Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.
Son Dakika › Spor › Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki - Son Dakika