Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki - Son Dakika

Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki

Son Güncelleme: 20.09.2023 19:33

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag'ı ağırladı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray tribünlerinden yoğun ıslık sesleriyle karşılandı. Grabara'nın, 'Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum' şeklindeki açıklaması sonrası Galatasaray taraftarının bu tepkisi anlaşılır oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi rakip takım kalecisine yoğun şekilde ıslık sesiyle tepki gösterdi.

KALECİYE SERT TEPKİ

Konuk takım Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ" DEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi. Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki - Son Dakika
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