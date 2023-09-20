Maç başlamadan neye uğradığını şaşırdı! Kopenhag kalecisi Grabara'ya büyük tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi rakip takım kalecisine yoğun şekilde ıslık sesiyle tepki gösterdi.

KALECİYE SERT TEPKİ

Konuk takım Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ" DEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi. Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.