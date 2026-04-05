Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber

05.04.2026 19:08
Ampute futbol karşılaşmasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe hayatını kaybetti.

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MAÇ ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK YERE YIĞILDI

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı’nın yanındaki sahada ağırladı. 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı. Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ 

Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi. İşlemlerin ardından Adapazarı Yorgalar Asri Mezarlığı morguna götürülen Bebe'nin cenazesinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın uçakla İstanbul’dan Urfa’ya gönderileceği bildirildi.

  • yol yolcu yol yolcu :
    mekanı cennet olur inşallah..Allah ailesine sabırlar versin. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı
Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
