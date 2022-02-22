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Maç öncesi "Kadına şiddete hayır" dediler - Son Dakika

Maç öncesi "Kadına şiddete hayır" dediler

22.02.2022 09:59
Maç öncesi "Kadına şiddete hayır" dediler

Eskişehir 1. Amatör Küme takımlarından 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı sezonun ilk maçı öncesi sahaya kadına şiddete karşı tepkilerini göstermek için Sıla Şentürk'ün fotoğrafıyla çıktı.

Eskişehir 1. Amatör Küme takımlarından 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı sezonun ilk maçı öncesi sahaya kadına şiddete karşı tepkilerini göstermek için Sıla Şentürk'ün fotoğrafıyla çıktı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen futbol takımı 2 Eylül maçı öncesi "Kadına şiddete hayır, demek zorunda bırakılmayacağımız, bir hayat diliyoruz" pankartı ile çıktı. Pankartta ayrıca Giresun'da 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in katlettiği 16 yaşındaki genç kız Sıla Şentürk'ün fotoğrafı da yer aldı. 71 Evlerspor Kulübü futbol takımı yöneticisi Salim Tarım, Kadın Cinayetlerinin bu ülkenin biran önce gündeminden çıkmasını istedikleri için böyle bir karar alarak uyguladıklarını kaydetti. - ESKİŞEHİR

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Sıla Şentürk, Eskişehir, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maç öncesi 'Kadına şiddete hayır' dediler - Son Dakika Spor


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