Maç Öncesi Yemeği Düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile yapacağı karşılaşma öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre maç yemeğine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ve eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın yanı sıra iki ülke federasyonunun yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Razvan Burleanu, maç öncesinde birbirlerine başarılar dilerken karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.