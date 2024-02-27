Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.
Mücadeleyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son anlarında eski oyuncuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.
Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak yanıt verdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.
Son Dakika › Spor › Bakışları her şeyi özetliyor! Emre'den Fenerbahçe taraftarlarına olay tepki - Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
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