Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
13.03.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler'in Haaland'ı marke ettiği görüntünün, teknik heyetin analizine dayanan özel bir taktik planın parçası olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinde Arda Güler ile Erling Haaland'ın kornerde eşleştiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Boy farkı nedeniyle çok konuşulan bu görüntünün arkasından ise teknik heyetin hazırladığı özel bir taktik plan çıktı.

Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, sahada kaldığı 70 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu 28 pasın 25'inde isabet sağlayarak yüzde 89 pas başarı oranı yakaladı. Arda ayrıca 1 kilit pas, 2 top kapma ve kazandığı 7 sahipsiz topla takımının oyun dengesinde önemli rol oynadı.

HAALAND'I DURDURAN TAKTİK PLAN

Maçın en çok konuşulan görüntüsü ise duran toplarda Arda Güler'in Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı marke etmesi oldu. Marca'da yer alan habere göre bu eşleşme tesadüf değildi. Real Madrid teknik direktörü Arbeloa ve ekibinin yaptığı analizlerde Haaland'ın duran toplarda doğrudan kafa vuruşu tehdidinden çok perdeleme görevi üstlendiği tespit edildi.

Bu nedenle uzun boylu savunmacıların Rodri, Guehi ve Ruben Dias gibi oyuncularla eşleşmesi sağlanırken Haaland'ı kontrol etme görevi Arda Güler'e verildi.

STRATEJİ SONUÇ VERDİ

Real Madrid'in uyguladığı bu plan karşılığını verdi. Norveçli golcü Erling Haaland karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı ve rakip ceza sahasında yalnızca bir kez topla buluşabildi.

Manchester City FC, Erling Haaland, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:18:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.