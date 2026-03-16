Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Anfield'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşma öncesinde Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor'un yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak isterken ilginç bir karışıklık yaşadı.
Tudor'un selamladığı kişinin Arne Slot olmadığı daha sonra ortaya çıktı. Hırvat teknik adamın Arne Slot sandığı kişinin, kendi yardımcısı Allan Dixon olduğu öğrenildi. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken futbolseverlerin dikkatini çekti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?