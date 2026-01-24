Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük\'e karşı yok
24.01.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncu Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'a kötü haber geldi.

SINGO FORMA GİYEMEYECEK

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyecek.

YENER İNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atlético Madrid maçı öncesinde Wilfried Singo'nun son durumu hakkında açıklama yaparak, Singo hakkında çıkan kronik sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Singo'nun 8-10 gün içerisinde geri döneceğini ifade etmişti.

UZUN ARADAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, geride bıraktığımız günlerde takımla birlikte antrenmana çıkmıştı.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    bize iyi kitlediler bunu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.