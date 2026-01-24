Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük\'e karşı yok

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'a kötü haber geldi.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atlético Madrid maçı öncesinde Wilfried Singo'nun son durumu hakkında açıklama yaparak, Singo hakkında çıkan kronik sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Singo'nun 8-10 gün içerisinde geri döneceğini ifade etmişti.
Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, geride bıraktığımız günlerde takımla birlikte antrenmana çıkmıştı.
