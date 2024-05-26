Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'un, sakatlığı nedeniyle saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada forma giymesi zora girdi. Stoperde Abdülkerim ve Sanchez'in oynaması bekleniyor.

26.05.2024 17:20
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Trendyol Süper Lig'in şampiyonunun belli olacağı 38. ve son haftasında saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a, maça saatler kala Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un hafif bir sakatlığının olduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı' ve Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray\'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak

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Son Dakika Spor Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Serkan Beyhan: Şampiyon Fener 24 43 Yanıtla
    Fatih Yıldız: 1 lig te evet 24 10 Göksel Tuygun: hahaha 12 3
  • ferhat eser: gesenin içine realmadridde kaçsa şampiyon fenerbahçe olacak 11 24 Yanıtla
  • Dracarys null: İhale bana kalmasın diye kaçmıştır :) 6 11 Yanıtla
  • Ankara null: konya karisti dolu olay var cok stresli mac olacak ölumune mac 3 2 Yanıtla
  • Behzat: kadroda yok diye anladım 1 0 Yanıtla

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