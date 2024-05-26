Galatasaray\'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak

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Trendyol Süper Lig'in şampiyonunun belli olacağı 38. ve son haftasında saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a, maça saatler kala Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un hafif bir sakatlığının olduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı' ve Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.