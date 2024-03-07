Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak

Kayseri'de Kadın Cezaevindeki Çocuklara Erciyes'te Kayak Eğitimi Verildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı'na bayrak teslim etti. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı ve kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.