Macaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Macaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi

Macaristan\'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcular, büyükler bireyselde Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç, büyükler grupta Anika Rashitov, Arina Iuniashina, Melisa Sert, Neriman Aleyna Kocamaz, gençler bireyselde de Damla Sel, Deniz Oskay, Eyşan Ateş ve Fatma Elif Polat, madalya kazanamadan müsabakaları tamamladı.

26.05.2024 16:39
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Macaristan'da yapılan Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi büyükler bireyselde Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç, büyükler grupta Anika Rashitov, Arina Iuniashina, Melisa Sert, Neriman Aleyna Kocamaz, gençler bireyselde de Damla Sel, Deniz Oskay, Eyşan Ateş ve Fatma Elif Polat temsil etti.

Milli sporcular organizasyonda madalya elde edemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Macaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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