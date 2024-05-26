Macaristan\'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi

Spor

Macaristan'da yapılan Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi büyükler bireyselde Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç, büyükler grupta Anika Rashitov, Arina Iuniashina, Melisa Sert, Neriman Aleyna Kocamaz, gençler bireyselde de Damla Sel, Deniz Oskay, Eyşan Ateş ve Fatma Elif Polat temsil etti.

Milli sporcular organizasyonda madalya elde edemedi.