Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)
Japonya: Machida 3, Tanaka 13, Hirashita 12, Tokashiki 2, Takada 2, Konno 3, Mawuli, Asahina 5, Yamamoto 15, Yabu, Miyazawa 3, Todo 7
Macaristan: Aho 2, Dubei 2, Torok, Lelik 10, Juhasz 35, Takacs-Kiss 4, Dombai 5, Varga 2, Turner 17, Dul
1. Periyot: 24-20
Devre: 31-36
3. Periyot: 47-59
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya'yı 77-65 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Macaristan, Japonya'yı 77-65 Yenerek Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?