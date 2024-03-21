Macaristan Milli Takımı Türkiye maçının taktiğini çalıştı

A Milli Futbol Takımı ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Marco Rossi yönetiminde takım toplantısıyla başlayan antrenman, düz koşuyla sürdü. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ısınma hareketleriyle devam eden milli takım, daha sonra topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Macaristan Milli Takımı, antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerinde durdu. - BUDAPEŞTE
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden ve yurt dışında bulunan bazı futbolcular katılmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Macaristan Milli Takımı, Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki tesislerinde teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki antrenmanı tamamladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapılırken, basına kapalı bölümünde Türkiye karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi. Macaristan ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kazanarak şehrin umutlarını canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti. Şengül ayrıca, takımın 39-40 puan toplamayı hedeflediğini vurguladı.
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