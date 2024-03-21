Macaristan Milli Takımı Türkiye maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Spor

Macaristan Milli Takımı Türkiye maçının taktiğini çalıştı

A Milli Futbol Takımı ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Marco Rossi yönetiminde yapılan antrenmanda, milli takım Türkiye maçının taktiği üzerinde durdu.

21.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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A Milli Futbol Takımı ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Marco Rossi yönetiminde takım toplantısıyla başlayan antrenman, düz koşuyla sürdü. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ısınma hareketleriyle devam eden milli takım, daha sonra topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Macaristan Milli Takımı, antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerinde durdu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Macaristan Milli Takımı Türkiye maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

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