Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınmıştı. İsrail ekibi, Ajax ile oynayacağı maç öncesinde bu kez de Hollanda'da gündem oldu.
Hollanda'daki Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getiren broşürler hazırlarken, İsrail'in UEFA'dan atılmasını dile getirdiler. Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın İsrail ekibi M. Tel-Aviv ile oynayacağı maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurdu. Johan Cruyff Arena'nın çevresine "İsrail'e kırmızı kart gösterin, onları UEFA'dan atın! Bu maçı iptal edin!" yazılı broşürler yapıştırıldı.
Ajax taraftar grupları, stat içinde ve dışında siyaset yapılmayacağını, böyle bir durumda olaya müdahale edeceklerini açıkladı. Ayrıca Ajax taraftarları, Filistin yanlısı aktivistlerin broşürlerini yırttı. Öte yandan Ajax Kulübü'nün yetkilileri, Filistin ve Lübnan bayraklarının stada alınmayacağını duyurdu.
Maccabi Tel Aviv, Ajax ile perşembe günü Hollanda'da oynayacağı maç öncesi artan güvenlik endişeleri nedeniyle ekstra güvenlik önlemleri alacak. İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.
Son Dakika › Spor › Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi - Son Dakika
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