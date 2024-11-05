Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi - Son Dakika
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Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi

Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi

Ajax ile Maccabi Tel Aviv'in Amsterdam'da karşılaşacağı maç öncesi Hollanda'da gerginlik tavan yaptı. Hollandalı aktivistler, maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurunca İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, ekstra güvenlik önlemleri almaya karar verdi. Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.

05.11.2024 16:14
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınmıştı. İsrail ekibi, Ajax ile oynayacağı maç öncesinde bu kez de Hollanda'da gündem oldu.

HOLLANDALI AKTİVİSTLER PROTESTO HAZIRLIĞINDA

Hollanda'daki Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getiren broşürler hazırlarken, İsrail'in UEFA'dan atılmasını dile getirdiler. Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın İsrail ekibi M. Tel-Aviv ile oynayacağı maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurdu. Johan Cruyff Arena'nın çevresine "İsrail'e kırmızı kart gösterin, onları UEFA'dan atın! Bu maçı iptal edin!" yazılı broşürler yapıştırıldı.

TARAFTARLAR AKTİVİSTLERE TEPKİLİ

Ajax taraftar grupları, stat içinde ve dışında siyaset yapılmayacağını, böyle bir durumda olaya müdahale edeceklerini açıkladı. Ayrıca Ajax taraftarları, Filistin yanlısı aktivistlerin broşürlerini yırttı. Öte yandan Ajax Kulübü'nün yetkilileri, Filistin ve Lübnan bayraklarının stada alınmayacağını duyurdu.

MOSSAD GÜVENLİK İÇİN DEVREDE

Maccabi Tel Aviv, Ajax ile perşembe günü Hollanda'da oynayacağı maç öncesi artan güvenlik endişeleri nedeniyle ekstra güvenlik önlemleri alacak. İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.

Maccabi Tel Aviv, Politika, Filistin, Hollanda, Tel Aviv, İsrail, Mossad, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ 5 MACCABİ 0 NEREDE İSTERSENİZ ORADA KOYUCAZ FARKETMİYECEK 26 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BU MAÇA CIKMASIN SIMDI 9TAS FALAN OLUR 3 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ONDAN MI 3 AY ONCEDEN KAPI KAPI DOLAŞIP MAC BIZIM KARTAL ÇÖPLÜĞÜNDE OYNANSIN DIYE AGLADINIZ, MACCABI SİZE 8TAŞ OLDUGUNUZU HATIRLATARAK, İNŞALLAH O MACA NECİP YETISIRDE FARKI ONLER YOKSA DURUM VAHIM. KUSLAR YUMURTA SEPETINI HAZIRLASIN 0 9 Yanıtla
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