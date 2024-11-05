Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınmıştı. İsrail ekibi, Ajax ile oynayacağı maç öncesinde bu kez de Hollanda'da gündem oldu.

HOLLANDALI AKTİVİSTLER PROTESTO HAZIRLIĞINDA

Hollanda'daki Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getiren broşürler hazırlarken, İsrail'in UEFA'dan atılmasını dile getirdiler. Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın İsrail ekibi M. Tel-Aviv ile oynayacağı maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurdu. Johan Cruyff Arena'nın çevresine "İsrail'e kırmızı kart gösterin, onları UEFA'dan atın! Bu maçı iptal edin!" yazılı broşürler yapıştırıldı.

TARAFTARLAR AKTİVİSTLERE TEPKİLİ

Ajax taraftar grupları, stat içinde ve dışında siyaset yapılmayacağını, böyle bir durumda olaya müdahale edeceklerini açıkladı. Ayrıca Ajax taraftarları, Filistin yanlısı aktivistlerin broşürlerini yırttı. Öte yandan Ajax Kulübü'nün yetkilileri, Filistin ve Lübnan bayraklarının stada alınmayacağını duyurdu.

MOSSAD GÜVENLİK İÇİN DEVREDE

Maccabi Tel Aviv, Ajax ile perşembe günü Hollanda'da oynayacağı maç öncesi artan güvenlik endişeleri nedeniyle ekstra güvenlik önlemleri alacak. İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.