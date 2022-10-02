Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'de sonucu merakla beklenen mücadelede Manchester City, kırmızı şeytanları bozguna uğrattı. Haaland ve Foden'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri sahadan 6-3 galip ayrıldı.

HAALAND VE FODEN YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, ilk yarıyı Haaland ve Foden'ın golleriyle 4-0 önde kapattı. İkinci yarının başında kırmızı şeytanların yeni transferi Antony skoru 4-1'e getirirken, Haaland ve Foden bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-1'e getirdi. Manchester United'da Anthony Martial 83 ve 90+1'de penaltıdan attığı golle durumu 6-3'e getirerek maçın da skorunu belirledi.

CRISTIANO RONALDO FORMA GİYMEDİ

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo karşılaşmada forma giymedi. Ronaldo'nun saha kenarında mutsuz olduğu görüldü.