Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti! - Son Dakika
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Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!

02.10.2022 18:00

Machester derbisinde Guardiola'nın takımı gol oldu yağdı. Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelen Manchester City, Manchester United'ı 6-3 yendi. Maça Erling Haaland ve Philip Foden damgasını vurdu.

İngiltere Premier Lig'de sonucu merakla beklenen mücadelede Manchester City, kırmızı şeytanları bozguna uğrattı. Haaland ve Foden'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri sahadan 6-3 galip ayrıldı.

HAALAND VE FODEN YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, ilk yarıyı Haaland ve Foden'ın golleriyle 4-0 önde kapattı. İkinci yarının başında kırmızı şeytanların yeni transferi Antony skoru 4-1'e getirirken, Haaland ve Foden bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-1'e getirdi. Manchester United'da Anthony Martial 83 ve 90+1'de penaltıdan attığı golle durumu 6-3'e getirerek maçın da skorunu belirledi.

Derbide tarihi skor! Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 yendi

CRISTIANO RONALDO FORMA GİYMEDİ

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo karşılaşmada forma giymedi. Ronaldo'nun saha kenarında mutsuz olduğu görüldü.

Derbide tarihi skor! Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 yendi
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SON DAKİKA: Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti! - Son Dakika
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