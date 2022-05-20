Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak

Temel atma törenine damga vuran olay! Erdoğan müteahhite kızdı: Ne diyor bu ya?

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olayın başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği vurgulandı.

"DERHAL GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Tokat atan antrenörün disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır.

"TEKVANDO İLE İLGİLİ BİR GÖREVDE BULUNMAYACAK"

Söz konusu antrenör, tedbirli olarak federasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır."