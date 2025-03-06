Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor - Son Dakika
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Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönetilen uzun soruya verdiği tepkiyle gündeme oturdu. Portekizli teknik adamın sorunun uzunluğundan sıkılmış hali ve horladığı anlar kameralara yansıdı.

06.03.2025 23:40  Güncelleme: 23:48
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iddialı konuştu. Portekizli teknik adamın kendisine yöneltin soruya verdiği tepki ise gündem oldu.

"GÜLECEKSİNİZ AMA BU İYİ BİR SONUÇ"

Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

"Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz.

"RANGERS'A KUTLAMA YAPMALARINI ÖNERMEM"

Her şey yanlıştı bizler için. Bugün hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey, ikinci bir maç daha oynanacak olması. Rangers'a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, henüz bitmedi."

MUHABİRİN SORUSUNA VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Jose Mourinho, TRT Spor'dan Erhan Seven tarafından kendisine yöneltilen oyuncu değişiklikleri hakkındaki uzun bir soru sırasında basın toplantısına damga vuran bir tepkiyi verdi. Mourinho'nun sorunun uzunluğundan sıkılmış hali ve horladığı anlar kameralara yansıdı.

Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho\'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

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Son Dakika Spor Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • VURKAÇOĞLU:
    Dünyaya rezil olmaya devam ediyor. 49 21 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Acun efendi şimdi konuş hep Galatasaray'ı üzerinde konuşmaktan Bir icraatını görmedim hep kaos konuşmalar ama yine şampiyon Galatasaray Rengdes sizi ezdi geçti geniş kadrosuna rağmen 36 14 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    ağlıyormu!!!! 30 6 Yanıtla
  • Ahmet VURAL:
    Saygısız.. Bari insanların yaptığı işe saygı duy.. Rezil herif 27 4 Yanıtla
  • rs202020:
    Şaka gibi la.. Sanki Televole yayını çekiyoruz..Acun koş Ali Baba Caferi kovalıyor... 22 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ilk kez dogru bir tepkisi oldu. 7 4 Yanıtla
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