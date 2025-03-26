Maçın önüne geçti! Arjantin kalecisinden Brezilyalıları çıldırtan hareket - Son Dakika
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Maçın önüne geçti! Arjantin kalecisinden Brezilyalıları çıldırtan hareket

Maçın önüne geçti! Arjantin kalecisinden Brezilyalıları çıldırtan hareket

Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile oynanan maçta yaptığı hareketle büyük yankı uyandırdı. Skorda üstünlüğü ele geçirdikten sonra kendisine gelen topu sektirerek kontrol eden ve dalga geçen kalecinin o anları Brezilyalı taraftarların tepkisini çekti. Martinez'in hareketi futbol dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

26.03.2025 11:28
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Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde evinde Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek rakibine ağır bir mağlubiyet yaşattı. Maçın son anlarında Arjantinli kaleci Emiliano Martínez'in hareketi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

BREZİLYA'YI SAHADAN SİLDİLER

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Messi'siz sahaya çıkan Arjantin, 4-1'lik galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı ve Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Dorival Junior yönetimindeki Brezilya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET

Maçta skor 4-1'e geldikten sonra Emiliano Martinez, topu sektirerek rakip takım oyuncularını tiye aldı. Brezilyalı futbolcular ve taraftarlar, Martinez'in bu hareketine büyük tepki gösterdi. Arjantin'in Brezilya karşısında aldığı farklı galibiyet ve Martinez'in hareketi futbol dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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Son Dakika Spor Maçın önüne geçti! Arjantin kalecisinden Brezilyalıları çıldırtan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    .maçın önüne geçti diye hayali görüntü 8 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aq 5 milyar dolar brezilyaya yatırılmış dünya geneli yedirirlermi bukadar para 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maçın önüne geçti! Arjantin kalecisinden Brezilyalıları çıldırtan hareket - Son Dakika
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