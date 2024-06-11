Herkes onu konuşuyor! Ali Koç\'un arkasına geçen Yellow\'un yaptıklarına bakın

Tarık yücel:

Günün en önemli haberi. yani zorla sildiriceksiniz kendinizi..

39 8 Yanıtla

ferhat eser: kızma Tarık şampiyon olduğu halde bu ülke 2 gün bile konusulmayanlar var ya onlar naapsın :)) 24 17

Levent Yurt: ferhat eser neyi kutlasın artık Galatsaray her sene kupa alıyor bir zevki kalmadı ki.Kimisi şampiyon olur kutlamaz,kimisi hoca alır kutlar,başkan seçer kutlar,futbolcu alır kutlar,maç kazanır kutlar.Sen çok takılma Galatasaray a sana göre değil anlamazsın sen.Git bak magazin haberleri var onlara yorum yap. 16 11