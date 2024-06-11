Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın

Geniş Video İzle

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdiği maçta Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un Ali Koç'un arkasına geçerek etrafına şaşkın şaşkın bakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

11.06.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.

SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI

Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

YELLOW'UN ALİ KOÇ'A YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU

Mücadeleye damga vuran anlar ise sarı-lacivertli takımın geride olduğu dakikalarda Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un Ali Koç'un arkasında yaptıkları oldu. Koç'un arkasında duran ve etrafına şaşkın şaşkın bakan Yellow'un o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Herkes onu konuşuyor! Ali Koç\'un arkasına geçen Yellow\'un yaptıklarına bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tarık yücel: Günün en önemli haberi. yani zorla sildiriceksiniz kendinizi.. 39 8 Yanıtla
    ferhat eser: kızma Tarık şampiyon olduğu halde bu ülke 2 gün bile konusulmayanlar var ya onlar naapsın :)) 24 17 Levent Yurt: ferhat eser neyi kutlasın artık Galatsaray her sene kupa alıyor bir zevki kalmadı ki.Kimisi şampiyon olur kutlamaz,kimisi hoca alır kutlar,başkan seçer kutlar,futbolcu alır kutlar,maç kazanır kutlar.Sen çok takılma Galatasaray a sana göre değil anlamazsın sen.Git bak magazin haberleri var onlara yorum yap. 16 11 ismail: bukalemun ferhat eser 3 4
  • O bir Karşıyakalı: Ali Koça bakıyor morarmışmı diye sanki 15 8 Yanıtla
  • ferhat eser: fenerin yellow kızları :)) 9 11 Yanıtla
    Erol MARASLI: Herhalde wanda nara demek istedin ))) 11 10 ferhat eser: erol bizde sarı yok alayı siyah bizimkilerin burası BEŞİKTAŞ 7 5
  • Erol MARASLI: Haber başlığına bakınca dedim herhalde kıyamet kopmuş içeriğe baktık sıfır.bu nasıl bir habercilik anlayışı 7 0 Yanıtla
  • Osman Koca: tiktoktanmı topluyorsunuz bu saçmalıkları 4 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 08:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement