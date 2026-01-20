Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı - Son Dakika
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

20.01.2026 16:26
Real Madrid'de Levante ile oynanan müsabakada maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in bu akşam oynanacak Monaco maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. İspanyol basınındaki haberlere göre; Arbeloa, milli oyuncuyu Monaco karşısında ilk 11'de sahaya sürecek.

Real Madrid'in ligde Levante'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelede oyuna ikinci yarıda dahil olan ve gösterdiği performansın ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler ile yeni bir gelişme yaşandı.

OYUNA GİRİP MAÇIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Real Madrid'deki geleceği tartışılan milli oyuncu Arda Güler, Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından Alvaro Arbeloa yönetiminde çıkılan Levante maçına ikinci yarının başında dahil olmuştu. Real Madrid, Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte üst üste pozisyonlar yakalamış, Arda'nın pasında topu alan Kylian Mbappe takımına penaltı kazandırarak golünü atmıştı. 20 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid'in ikinci golünde de kullandığı köşe vuruşu sonucu Raul Asencio'ya şık bir asist yapmayı başardı.

ARBELOA'DAN ARDA GÜLER KARARI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalmak isteyen Real Madrid, bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak edilirken, bu soru yanıt buldu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

AS'ta yer alan habere göre; Arbeloa, Arda Güler'i Monaco maçına ilk 11'de başlatacak. Haberde, milli yıldızımız için "Orta sahada tüm gözler Güler'de. Arbeloa, Türk yıldıza hücum hattında yer verecek.'' ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yasemini1 yasemini1:
    Ben şahsen Ardayı seviyorum ama olmayan her şeyi arda haberi yapmak zorunda ısınız bıktırıyorsunuz 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Bu Ardamınır nedir sizin bununla bir ilginiz falan mı var ? Merak etmiyoruz sizin Ardanızı bir dsha böyle uyduruk hansr görmek te aitemşyorız. furbolcu oynayacak tanii , haber mi nu ? ilk 11 xe çıkması lutuf mu ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
