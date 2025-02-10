Kocaeli\'de Futbol Maçında Pankartsız Kavga

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Kocaeli'de hakeme bıçakla saldıran 16 yaşındaki gencin ardından U-18 maçında iki takım oyuncuları tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Hakem 12. dakikada 11 oyuncuyu ihraç edince maç zorunlu olarak tatil edildi. U-17 maçında ise antrenör hakeme saldırdı.

Kocaeli'de U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor, Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda karşı karşıya geldi. 14 haftada 6'şar galibiyet ve birer beraberlikle 19'ar puanı bulunan iki takımın karşılaşmasını hakem Muhammet Fatih Güneş yönetti. Başlama vuruşunun ardından kısa sürede oyunda tansiyon yükseldi. Gebzeli sporcu Sinan Saat, rakip takım teknik sorumlusuna tepki gösterince Ömer Aslan rakibine tekme attı. Bunun üzerine saha bir anda karıştı. Sporcuların birbirine girdiği, tekme ve tokatlarla darp ettiği ve küfürlü kelimeler sarf ettiği anlarda saha savaş alanına döndü. Oyuncuların birbirine girdiği yeşil zeminde skor 0-0 berabereyken hakem Güneş, 11 futbolcuya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi.

Maçta ihraçlar sonunda sahada yeterli oyuncu kalmadı

Sportmenliğe aykırı hareketten 12. dakikada Dilovası Belediyespor'dan Ömer Aslan, Hakan Munas, Samet Okka, Muhammet Kurt ve Yasin Yıldırım olmak üzere toplam 5, Gebze Sultan Orhan Spor'dan ise Sinan Saat, Ömer Sefa Muyan, Fatih Andırıcı, Furkan Caner Hırçın, Enes Gül ve Abdulsamed Yılmaz olmak üzere toplam 6 sporcu oyundan atıldı. Sahada en az 14 oyuncu olması gerekirken 11 sporcu kaldı. Kurallar gereği futbol müsabakasının oynanabilmesi için bir takımın en az 7 oyuncusunun sahada olması gerektiğinden maçın hakemi, her iki takımın oyuncu sayısının da asgari oyuncu sayısının altına düştüğü için maçı tatil etti. Disipline sevk edilen futbolcuların cezası perşembe günü belli olacak. Her iki takım ise hükmen mağlup sayılacak.

Antrenör oyundan atılınca hakeme fiili saldırıda bulundu

U-17 ligi B grubunda ise Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasında Derince Suni Çim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk antrenör Yavuz Kayalı orta hakem Siraç Doğdu'ya saldırdı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde skor 1-2 iken hakem Siraç Doğdu antrenör Kayalı'ya kırmızı kartla oyun alanından attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Kayalı hakeme saldırdı. Hakem maçı tatil etti, fiili saldırıda bulunan Kayalı ise disipline sevk edildi. Kocaeli Futbol İl Temsilcisi tüm kulüplere sağduyu çağrısında bulunarak, "Pandemiden sonra olaylar çok arttı. Özellikle gençler agresif. Maçlarda gördükleri kart sayıları da arttı" dedi. - KOCAELİ