Maçta Doğum Günü Kutlaması

Spor

- Eskişehirsporlu baba, kızının doğum gününü maçta kutladı

Tribünler "İyi ki doğdun Öykü" diye tezahürat etti

Eskişehirsporlu baba Yunus Emre:

"Taraftarımız doğum günü mutluluğumuza dahil oldu"

"Bütün taraftarlar, 'İyi ki doğdun Öykü' dedi"

Öykü Emre: "Pastamın üstünde Eskişehirspor logosu ve şimşek vardı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Yunus Emre, kızı Öykü'nün 6. yaş gününü Eskişehirspor maçında ailesiyle birlikte tribünlerde kutlarken, maçta bulunan tüm taraftarlar karşılama esnasında "İyi ki doğdun Öykü" diye tezahürat etti.

Eskişehir'de yaşayan 32 yaşındaki Yunus Emre, evli ve Elif Öykü ile Beren Ömür isminde iki kız çocuk babası. Ailesine ve Eskişehirspor'a sevdalı olan Emre'nin, en büyük eğlencesi ise Es-Es'in maçını izlemek. Babası gibi kızları da Eskişehirspor'u çok severken, her hafta sonu formalarını giyip tezahüratlar söyleyerek takımlarını destekliyorlar. Baba ve kızlarının en büyük hayali ise Kırmızı Şimşekler'i üst liglerde görmek.

Tribünlerin tezahüratı ile doğum günü kutladılar

Eskişehirspor sevdalısı ailenin ilk çocukları olan Öykü, geçtiğimiz günlerde, 6 yaşına girdi. Öykü Emre, babasına yeni yaşını geçtiğimiz hafta sonu Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan Ömeranlı maçında doğum gününü kutlamak istediğini belirtti. Kızının isteğini kırmayan Yunus Emre ailesiyle birlikte maça gitti. Üzerinde Eskişehirspor logosu bulunan pastanın mumlarını tribünlerde üfleyen Elif Öykü, yeni yaşını Es-Es tezahüratları eşliğinde kutladı. Son olarak durumu öğrenen taraftarlar, ailenin bulunduğu yöne dönerek, hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Öykü" diye bağırarak tezahürat yaptı. Yapılan jestten dolayı oldukça mutlu olan aile maçı 4-1 kazanmanın kızlarına en büyük hediye olduğunu ifade ederek evlerine döndü.

"Yavrular bu yaşta Eskişehirspor sevdalısı oluyorlar"

Kızına tribünlerde yaptığı doğum günü sürprizi hakkında konuşan Yunus Emre, ailesi ve Eskişehirspor'un hayatının en değerlileri olduğuna dikkat çekti. Hem kızının yeni yaşını kutlamaktan hem de Eskişehirspor galibiyetinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Emre şöyle konuştu: "Öykü'm 6 yaşına girdi. Her yıl bir karakterle doğum gününü kutladık. Mesela Elsa ve Pamuk Prenses ile kutlamıştık. Kızlarımla birlikte maçlara gidiyorduk. Öykü dedi ki, 'Babacım bu sene Eskişehirsporlu doğum günüm olsun.' Biz de onun istediğini yerine getirdik. Stadyumda Barış abimizin locasında bu maçta yavrularımla birlikte bir doğum günü kutladık. Taraftarımız ve Nefer grubu bizim bu mutluluğumuza dahil oldu, onlar da destekledi ve tezahüratlarda bulundular çok. Onlara teşekkür ederim. Yavrularımızla beraber güzel bir gün geçirdik. Bekarken de ben maçlara gidip geliyordum zaten ama evlendik eşimle, yavrularımız olduktan sonra da onlarla gitmeye başladık. Eskişehirspor şu an Bölgesel Amatör Lig'de olmasına rağmen tribünlerinin bu kadar dolu olmasının sebebi bence tamamen bundan ibaret. Yavrular bu yaşta Eskişehirspor sevdalısı oluyorlar. Büyüdüklerinde de bu taraftarlığa devam ediyorlar, bırakmıyorlar. Bizim için ligin hiçbir önemi yok, birlikte mutluyuz. Eskişehirspor gol attığında çok seviniyoruz. Bunun gibi bir sürü örnek verebilirim yani. Yavrularım da maça dikkatle ve ilgiyle yaklaştıkları için biz de mutluyuz."

"Taraftarlar, 'İyi ki doğdun Öykü' dedi"

Doğum günü kutlamalarına tribünlerinde kayıtsız kalmadığını ve "İyi ki doğdun Öykü" diye bağırdıklarını ifade eden Emre, "Yavrularımın bu şekilde bir anısı olarak kalması bizim için çok güzel ve değerli oldu. Genel olarak tribünde bulunduğumuz için tanıdıklarımız var. Tribün liderlerinden rica ettik ve Kubilay kardeşim de sağ olsun Öykü'mün doğum gününü kutlamak için birlik oldular. Güzel bir gün geçirdik. Bütün taraftarlar, 'İyi ki doğdun Öykü' dedi. Çok heyecanlı ve güzeldi. Benim 2 sevdam var, biri yavrularım diğeri aşkım ve Eskişehirspor'um. Hepsinin bir arada bulunması çok güzel oldu, benim için çok duygu dolu anlardı. Şimdi burada olan bütün maçlara gidiyoruz, olmayanları da evimizden ekrandan takip ediyoruz. O zaman bile tribüne gider gibi yine giyinip, hazırlanıyoruz ve güzel bir şekilde takımımıza destek veriyoruz. Bu sene beşte 5 yaptık ama geçen sene biz biraz üzülmüştük. Birkaç maç üst üste kaybedince biz de kızlarımız da çok üzülüyor. Ancak 'Sokakta oynasa da kaldırımda destekleriz' derler ya, işte biz o taraftarız. Eskişehirspor'un taraftarı hiçbir zaman bitmez. Bugün ilkokulların tamamına gidin sorun mesela, bir anket yapalım. Çocukların büyük bir bölümü büyük ihtimalle 'Eskişehirsporluyum' diyeceklerdir. O yüzden gönlümüz rahat bir şekilde göğsümüzü gere gere sokakta da oynasa biz kaldırımda destekleyeceğiz" dedi.

"Pastamın üstünde Eskişehirspor logosu ve şimşek vardı"

Babasının tribünde organize ettiği doğum günü kutlaması hakkında konuşan 6 yaşındaki Öykü Emre, "Biraz maç izledik. Ben tribündeyken Eskişehirspor 3 tane gol attı. Pastamın üstünde Eskişehirspor logosu ve şimşek vardı. Rengi sarıydı, siyah-kırmızıydı. Eskişehirspor gol atınca mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.