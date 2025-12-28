Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü - Son Dakika
Spor

Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü

28.12.2025 18:11  Güncelleme: 18:40
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü
Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan maçında bir köpek, ceza sahasında uyuyakaldı. O anlar tribünde görenleri tebessüm ettirdi.

Bölgesel Amatör Ligâ€™de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumuâ€™nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA GİREN KÖPEK UYUYAKALDI

Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı. Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı.

GÖRENLER TEBESSÃœM ETTİ

Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi. Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.

Kaynak: DHA

