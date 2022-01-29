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Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan - Son Dakika

Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan

29.01.2022 14:36

- Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katıldı Manisa'da 28 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katılırken, turnuvanın ikinci gününde...

- Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan

Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katıldı

MANİSA - Manisa'da 28 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katılırken, turnuvanın ikinci gününde Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti. Şamdan, sporculardan büyük ilgi gördü.

Manisa'da 2001 yılında Mesir Karate Spor Kulübü'nü kuran ve Manisalıların karate sporuyla tanışmasını sağlayan merhum Murat Eşsiz adına Muradiye Spor Salonu'nda düzenlene Murat Eşsiz Karate Turnuvasına 17 ilden 950 sporcu katılırken kata ve kumite dallarında minikler, yıldızlar, ümit gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Turnuvanın ikinci gününde ise Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyatlar tarihinde karate branşında Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran 2020 Tokyo Olimpiyatları ikincisi Eray Şamdan, dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Manisa Karate İl Temsilciği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada merhum Murat Eşsiz'in karate antrenörü olan oğulları Ali ve Enes Eşsiz de katılımlarından dolayı Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve Eray Şamdan'a plaket vererek teşekkür etti.

Federasyon başkanı organizasyonu çok beğendi

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Murat hocamız camiamız için bizler için çok kıymetli bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bine yakın sporcu var. Ben de yurtdışındaydım sırf bu turnuva için gece 02.00'de geldim, İstanbul'a üzerimi değiştirip Manisa'ya geldim. Buradaki emeğe, bu güzel hazırlığa katkı sunmak için geldim. Tüm katkı sunanlara, organize edenlere, sporculara, antrenörlere, hakemlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. İnşallah bunu geleneksel hale getiririz ve sürekli olarak yaparız biz de federasyon olarak gerekli katkıyı yaparız" dedi.

"Murat hocamız gerçekten camiamız için çok önemliydi"

Eray Şamdan ise, Murat Eşssiz'in çok kıymetli bir hoca olduğunu belirterek, "Onun adına düzenlenmiş bir turnuva. Ali hocam ve Enes hocam beni buraya davet etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eray Şamdan turnuvaya katılan sporculardan büyük ilgi görürken, genç karatecilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Turnuva yarın sona erecek.

Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan

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Eray Şamdan, Olimpiyat, Manisa, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'dan - Son Dakika Spor


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