Maden\'de Sentetik Futbol Sahası Açıldı

Elazığ'ın Maden ilçesinde uzun yıllardır özlemi çekilen sentetik futbol sahası tamamlanarak hizmete açıldı. Maden Bakıspor ile Abdullahpaşaspor arasında oynanan karşılaşma, yeni sentetik sahada gerçekleştirilen ilk resmi müsabaka olarak kayıtlara geçti. Yıllarca toprak zeminde mücadele eden Madenli sporcular için bu karşılaşma tarihi bir başlangıç oldu.

Maden Bakırspor Teknik Sorumlusu Aydın Yakar uzun bir aradan sonra ilçede modern bir sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "En son burada toprak zeminde maç oynuyorduk. Uzun bir aradan sonra ilk kez sentetik sahada resmi maçımıza çıktık. Bu tesisle birlikte inşallah nice şampiyonluklara imza atacağız" dedi.

Kulüp Başkanı Orhan Deprem ise "Öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra sentetik sahamıza kavuştuk ve bugün ilk maçımızı oynadık. Maden Bakırspor olarak gençlerimizin kahve köşelerinde değil, sahalarda sporla iç içe olmasını istiyoruz. Bu tesisle birlikte Maden gençliğinin futbol ile daha fazla buluşacağına ve nice başarılara imza atacağına inanıyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da"Uzun bir aradan sonra Maden ilçemizde sentetik sahamızı tamamlayarak hizmete açtık. Pazar günü oynanan karşılaşmayla birlikte Maden Bakırspor ile Abdullahpaşaspor yeni sahada ilk resmi müsabakayı gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte ilçemizde birçok amatör müsabaka bu sahada oynanacak. Yıllarca toprak zeminde, sporcularımız için uygun olmayan şartlarda futbol oynanıyordu. Yapımı tamamlanan tesisimizde sosyal alanları ile tribün bulunmaktadır" denildi. - ELAZIĞ