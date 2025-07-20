2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 21-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Ali Akaydın, Eren Kıvanç Taşyaran, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin ve Sıdal Aslan temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Madrid'de 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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