Madrid Derbisi: Real Madrid - Atletico Madrid - Son Dakika
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Madrid Derbisi: Real Madrid - Atletico Madrid

Madrid Derbisi: Real Madrid - Atletico Madrid

Real Madrid, UCL son 16 turunda Atletico Madrid ile yarın karşılaşacak. İki ekip 237. kez buluşuyor.

03.03.2025 11:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, yarın sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte 237. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, Madrid derbisine sahne olacak. Organizasyonun son sezonunun şampiyonu Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid ile son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 23.00'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 12 Mart Çarşamba günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Eflatun-beyazlılar, son 16 play-off aşamasında da Manchester City'i 3-2 ve 3-1'lik skorlarla yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Atletico Madrid ise topladığı 18 puanla lig aşamasını 5. basamakta tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İki takım, 237. kez rakip olacak

Real Madrid ile Atletico Madrid, tüm kulvarlarda bugüne kadar 236 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid 120 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Atletico Madrid ise 59 kez kazandı. İki takım arasındaki 57 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Eflatun-beyazlılar, bu maçlarda 407 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 306 gol buldu.

İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 2'si final olmak üzere 9 kez karşılaştı. Real Madrid, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki final maçları da dahil olmak üzere 6 kez kazanırken, Atletico Madrid rakibine karşı Devler Ligi'nde 2 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle noktalandı.

Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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