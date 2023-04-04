Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli - Son Dakika
Üye Girişi

Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli

04.04.2023 17:43

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, liderlik koltuğuna adeta kuruldu. Süper Lig'e yükselmeye bir hayli yakın olan Karadeniz temsilcisi, bay geçeceği ve hükmen galip sayılacağı maçların dışında 5 maçtan 9 puan alırsa bu sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige çıkmaya hak kazanacak.

Yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran 63 puanlı Samsunspor'un liderliğine devam ettiği ligde, Karadeniz temsilcisini 54 puanlı Eyüpspor, 53 puanlı Çaykur Rizespor ve 52 puanlı Sakaryaspor izliyor.

1 BAY, 2 HÜKMEN GALİBİYET

Maç fazlasıyla 3. sıradaki Çaykur Rizespor'a 10 puan fark yapan Yılport Samsunspor, kalan 8 haftanın 1'ini bay geçecek. Karadeniz temsilcisi, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken müsabakalarda ise hükmen galip ilan edilecek.

9 PUAN YETİYOR

Yılport Samsunspor, diğer 5 müsabakada en az 9 puana ulaştığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak. Ligde 33. haftayı bay geçecek Karadeniz temsilcisi, 36. haftada Yeni Malatyaspor ve son haftadaki Adanaspor maçlarından hükmen galibiyetle ayrılacak.

YORUMLAR
500
Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor Rakiplerinin korkulu rüyası Samsunspor! 2023'te çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ekip, tarih yazıyor Rakiplerinin korkulu rüyası Samsunspor! 2023'te çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ekip, tarih yazıyor

Samsunspor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Sevil Atasoy'dan dikkat çeken itiraf: Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım
17:39 Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli
17:41 Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor
17:35 Depremzedeler için hazırlanan bandı takmamıştı! Orkun, elini sıkmadığı Tadic'le tekrar yüzleşiyor
17:37 Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti
17:31 Sırrı Süreyya Önder Meclis'e geri dönüyor! İşte aday olduğu parti ve il
17:17 Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi
17:01 Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor
16:52 Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
16:52 Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 18:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement