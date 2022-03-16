'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı

16.03.2022 09:29
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen '23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının ikinci ayağı olan grup müsabakaları Aydın'ın Nazilli ilçesinde başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen '23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının ikinci ayağı olan grup müsabakaları Aydın'ın Nazilli ilçesinde başladı.

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var'ın Aydın'daki grup maçları Nazilli ilçesindeki Arena Spor Tesisleri Halı Sahası'nda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Nazilli İlçe Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Nazilli İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Şaban Güven Eker, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve takımların antrenörleri katıldı.

Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Futbol Grup Şampiyonası 15-20 Mart tarihleri arasında altı gün sürecek. Turnuva maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenörleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Şampiyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şampiyonaya katılacak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen, spor sevgisini ve mahalle futbolunun heyecanın bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakalarında ilk üçe giren takımlar TBMM de yapılması planlanan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tüm katılan takımlara başarı dileklerini ileterek, "Mahallede Maç Var etkinliğine ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her zaman dediğimiz gibi spor sevgisinin aşılanması ve tabana yayılması noktasında bu gibi büyük etkinliklerde öncü olmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğine katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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