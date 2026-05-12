Mahmut Bozteke Avrupa Şampiyonu
Mahmut Bozteke Avrupa Şampiyonu

12.05.2026 22:18
Mahmut Bozteke, Almanya'daki Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

(ANKARA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler K44 63 kiloda temsil eden Mahmut Bozteke, finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen şampiyonada erkekler K44 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Mahmut Bozteke, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Mahmut Bozteke, final müsabakasında İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Kaynak: ANKA

