Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda yarı finale yükseldi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrail'den Adnan Milad'la karşılaştı.
Rakibini 30-7 mağlup eden Mahmut, adını yarı finale yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki yarın final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke yarı finale yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?