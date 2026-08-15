Mahmut Er, Denizli İdman Yurdu\'na Transfer Oldu

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de Denizlispor forması giyen Mahmut Er, TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK 'ne transfer oldu.

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Denizli temsilcisi, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizlispor forması giyen Mahmut Er ile anlaşmaya vardığını bildirdi.

Denizlispor formasıyla geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, yapılan görüşmeler neticesinde 3. Lig ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi. Sağlanan mutabakatın ardından Mahmut Er'in, yeni sezonda Denizli İdman Yurdu 1959 SK forması giyeceği kaydedildi.